Крис Эванс, признанный самым сексуальным мужчиной 2022 года, заявил, что снова влюблен
2022-11-11 10:55
41-летний актер Крис Эванс является самым сексуальным мужчиной 2022 по версии известного издания "People".
41-летний актер Крис Эванс до сих пр не женат, а ведь в текущем году он признан самым сексуальным мужчиной на планете.
На днях Эванса заметили в компании коллеги по экрану Альбы Баптисты. Знаменитости держались за руки и не скрывали, что между ними отношения.
Эванс признался, что встречается с Баптистой не 1-ый месяц.
Завидный жених признавался, что очень хочет создать семью, но не может найти ту единственную.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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