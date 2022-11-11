Крис Эванс, признанный самым сексуальным мужчиной 2022 года, заявил, что снова влюблен

41-летний актер Крис Эванс является самым сексуальным мужчиной 2022 по версии известного издания "People".

41-летний актер Крис Эванс до сих пр не женат, а ведь в текущем году он признан самым сексуальным мужчиной на планете.

На днях Эванса заметили в компании коллеги по экрану Альбы Баптисты. Знаменитости держались за руки и не скрывали, что между ними отношения.

Эванс признался, что встречается с Баптистой не 1-ый месяц.

Завидный жених признавался, что очень хочет создать семью, но не может найти ту единственную.