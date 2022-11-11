Politico: шеф Пентагона Остин исключил скорое вступление Украины в НАТО

Информагентство Politico утверждает, что глава Пентагона Ллойд Остин уверен, что Украина не вступит в Североатлантический альянс в ближайшее время.

Американская газета Politico уведомляет, что в минувшем октябре в Брюсселе прошла приватная встреча лидеров стран-участниц блока НАТО, в рамках которой глава Министерства обороны Соединённых Штатов Ллойд Остин заявил, что Украина лишена возможности вступить в НАТО в ближайшем будущем.

По данным Politico, заявление Остина было раскритиковано представителями Польши и Греции, которые поддерживают членство Киева в Североатлантическом альянсе.