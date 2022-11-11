Politico: шеф Пентагона Остин исключил скорое вступление Украины в НАТО
2022-11-11 10:57
Информагентство Politico утверждает, что глава Пентагона Ллойд Остин уверен, что Украина не вступит в Североатлантический альянс в ближайшее время.
Американская газета Politico уведомляет, что в минувшем октябре в Брюсселе прошла приватная встреча лидеров стран-участниц блока НАТО, в рамках которой глава Министерства обороны Соединённых Штатов Ллойд Остин заявил, что Украина лишена возможности вступить в НАТО в ближайшем будущем.
По данным Politico, заявление Остина было раскритиковано представителями Польши и Греции, которые поддерживают членство Киева в Североатлантическом альянсе.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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