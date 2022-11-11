Орбан: Европа все больше втягивается в конфликт на Украине

Премьер Венгрии Орбан заявил, что Европа все больше и больше втягивается в конфликт на Украине.

11 ноября РИА Новости сообщили, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил на саммите Организации тюркских государств, который проходит в Самарканде, что Евросоюз все больше втягивается в конфликт на Украине.

Политик утверждает, что поначалу ЕС решил поставлять Киеву только нелетальное оружие, но впоследствии начал отправлять летальные вооружения, затем Запад проводит подготовку военных из Украины на территории европейских стран, а в ближайшие дни будет принято решение о взятии на себя экономического бремени по поддержке украинской экономики.

По словам Орбана, указанные действия доказывают, что Евросоюз полностью вовлечен в украинский конфликт.