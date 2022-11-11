Лазарев сомневается в вокальных данных Спирс

Сергей Лазарев заявил, что сомневается в вокальных данных известной на весь мир певицы Бритни Спирс.

Известный отечественный исполнитель Сергей Лазарев рассказал, что не в восторге от вокальных данных знаменитой Бритни Спирс, о чем сообщает портал "Газета.ру".

Артист считает, что можно не уметь петь, но при этом устраивать шоу, чем раньше и занималась Спирс. Лазарев отметил, что сейчас и с этим у Бритни большие сложности.

Также певец отметил, что ему не по душе, когда его коллеги ведут себя непрофессионально, позволяя себе не уважать публику и то, чем занимаются.