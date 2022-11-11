Блогер Максимовская задержана в Москве за то, что пыталась попасть с ножом в ресторан Вкусно и точка

18-летняя блогер Юлия Максимовская была задержана. Звезда интернета находилась под воздействием наркотиков, когда ее взяли стражи порядка.

В Москве задержали 18-летнюю российскую блогершу Юлию Максимовскую за употребление запрещенных веществ и хулиганство, о чем сообщает Телеграм-канал "SHOT".

По имеющимся сведениям, юная особа "под наркотиками" пыталась попасть в ресторан быстрого питания "Вкусно и точка".

"Сдали" блогера ее подписчики, когда она выкладывала в своем Телеграм-канале "неадекват".

При задержании Максимовская пыталась бежать, но тщетно.