Блогер Максимовская задержана в Москве за то, что пыталась попасть с ножом в ресторан Вкусно и точка
2022-11-11 11:23
18-летняя блогер Юлия Максимовская была задержана. Звезда интернета находилась под воздействием наркотиков, когда ее взяли стражи порядка.
В Москве задержали 18-летнюю российскую блогершу Юлию Максимовскую за употребление запрещенных веществ и хулиганство, о чем сообщает Телеграм-канал "SHOT".
По имеющимся сведениям, юная особа "под наркотиками" пыталась попасть в ресторан быстрого питания "Вкусно и точка".
"Сдали" блогера ее подписчики, когда она выкладывала в своем Телеграм-канале "неадекват".
При задержании Максимовская пыталась бежать, но тщетно.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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