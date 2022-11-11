Штурм рассказала, что тратит 2 000 000 рублей, чтобы оставаться красивой
2022-11-11 11:41
Исполнительница композиции "Школьный роман" Наталья Штурм хорошо выглядит, а ведь ей уже 56 лет. Звезда признается, что красота обходится ей в немалые траты.
56-летняя Наталья Штурм рассказала в соцсетях о деньгах, которые ей приходиться тратить, чтобы оставаться привлекательной, о чем сообщает портал "7 дней".
Недавно знаменитость восхитила фанатов, выложив снимок в купальнике с отдыха.
Артистка утверждает, что в себя нужно вкладывать немалые средства. Штурм обратилась к мужчинам, заметив, что если они видят ухоженную женщину, то это значит, что красавица потратила на себя порядка 2 000 000 рублей.
Также певица призвала мужчин задуматься, достойны ли они таких вложений.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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