Прайс: США ждут от России сигналов к серьезным переговорам по Украине

Госдеп заявил об ожидании сигналов о готовности России к переговорам по Украине.

Средства массовой информации сообщили, что на брифинге для журналистов глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что на России лежит ответственность продемонстрировать не только на словах, но и на деле, что она готова к переговорам, что мир ясно слышал со стороны Украины.

Ранее в этот же день помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе брифинга заявил, что Вашингтон не оказывает давления на Киев относительно переговоров с Россией, а лишь консультирует украинские власти, как поставить себя в наилучшую позицию на поле боя, для того чтобы обеспечить ей лучшие позиции в случае возможных мирных переговоров.