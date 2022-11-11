Кудрявцева пожаловалась на проблемы с психикой
2022-11-11 11:51
Ведущая шоу "Вопрос на миллион" и "Звезды сошлись" Лера Кудрявцева не скрывает, что переживает непростой период в жизни. Знаменитость жалуется на психически нестабильное состояние.
Лера Кудрявцева жалуется на апатию и бессонницу.
Состояние своей психики ведущая описала в Телеграм-канале, назвав его травматическим синдромом.
Знаменитость считает, что была не эмоциональна в последнее время, что для нее несвойственно. Сейчас же появились проблемы с психикой.
Кудрявцева написала: "Если бы бежала, била и орала - такого не было бы".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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