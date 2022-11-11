Кудрявцева пожаловалась на проблемы с психикой

Ведущая шоу "Вопрос на миллион" и "Звезды сошлись" Лера Кудрявцева не скрывает, что переживает непростой период в жизни. Знаменитость жалуется на психически нестабильное состояние.

Лера Кудрявцева жалуется на апатию и бессонницу.

Состояние своей психики ведущая описала в Телеграм-канале, назвав его травматическим синдромом.

Знаменитость считает, что была не эмоциональна в последнее время, что для нее несвойственно. Сейчас же появились проблемы с психикой.

Кудрявцева написала: "Если бы бежала, била и орала - такого не было бы".