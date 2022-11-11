Киркоров встал на защиту Пугачевой, покинувшей Россию

Филипп Киркоров призвал соотечественников оставить его экс-супругу Аллу Пугачеву в покое, навав ее великой певицей.

Филипп Киркоров вступился за свою бывшую жену и коллегу Аллу Пугачеву.

Певец призвал россиян оставить в покое "великую певицу, женщину, мать, бабушку". Об этом он заявил в интервью на Юутуб-шоу "Алена, блин!" с Аленой Жигаловой.

Киркоров заметил, что понимает, почему артистка уехала из родного государства. За 10 лет совместной жизни исполнитель хорошо изучил Аллу Борисовну.