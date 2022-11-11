МИД КНР: отношения Китая и России прочные как скала

Представитель китайского МИДа Чжао Лицзянь утверждает, что отношения между Пекином и Москвой прочны как никогда прежде.

11 ноября сотрудник китайского Министерства иностранных дел Чжао Лицзянь публично заявил, что в настоящем времени взаимоотношения между правительствами КНР и России прочны как скала, поскольку Пекин ценит сотрудничество с Москвой, являющейся крупнейшим партнёром Китая по соседству. Также Лицзянь отметил, что в Китае положительно оценивают невступление РФ в любые союзы.

Примечательно, что данное заявление Чжао Лицзяня прозвучало на фоне недавнего высказывания Джо Байдена, который уверен, что Пекин не рассматривает долгосрочные союзнические отношения с Россией после начала спецоперации в Украине.