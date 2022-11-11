Елисеев: власти Херсона вывезли памятники и ценности с правого берега Днепра

Лидер правительства Херсонской области Сергей Елисеев рассказал об эвакуации культурных ценностей из региона.

11 ноября глава Херсонского правительства Сергей Елисеев сообщил, что при перегруппировке российских войск на левый берег реки Днепр солдаты ВС РФ эвакуировали все исторические и культурно значимые ценности региона на правобережную часть Херсона. По словам Елисеева, в настоящий момент власти намереваются установить экспозицию из вывезенных ценностей на левом берегу Днепра.

Накануне стало известно, что министр обороны России Сергей Шойгу поручил отвести российских военных из Херсона на левобережье Днепра для спасения жизней личного состава ВС РФ.