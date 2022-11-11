Лукашенко заявил о готовности Беларуси строить «мосты дружбы» с Польшей

Как сообщила пресс-служба главы государства, эти слова белорусского лидера содержатся в поздравительном обращении к народу Польши по случаю Дня независимости этой страны.

В сообщении пресс-службы говорится: «Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени многонационального белорусского народа поздравил народ Польши с праздником Независимости. Глава государства подчеркнул, что Беларусь стремится к гармоничному развитию двусторонних связей, демонстрирует готовность строить мосты дружбы, а не пограничные стены с колючей проволокой».

Как подчеркнул Лукашенко в поздравительном сообщении, «географическая близость стран не может и не должна превращаться в инструмент шантажа или угрозы», и что «от духовно и культурно очень близких вам белорусов никогда не исходила угроза».

Президент Беларуси пожелал всем полякам мирного неба, солидарности всех слоев общества и независимого выбора судьбы и будущего. «В нынешнее очень сложное и противоречивое время становится особенно понятным, как важно беречь самостоятельность и независимость своей страны, сохранять мир, укреплять христианские ценности и взаимную открытость», — подчеркнул белорусский лидер.