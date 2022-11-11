Дочь Салтыковой Алиса эмигрировала в Великобританию

Певица Ирина Салтыкова не стала скрывать, что ее дочь Алиса находится в Великобритании на ПМЖ.

Ирина Салтыкова в интервью изданию "Московский комсомолец" подтвердила информацию о том, что её наследница Алиса покинула РФ, отправившись жить в Великобританию.

Артистка утверждает, что дочь с 16 лет проживает в европейской стране, а на родину возвращается время от времени. У девушки есть гражданство Соединённого Королевства.

Ирина заявила, что Алиса проживает в Лондоне уже давно.