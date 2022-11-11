Губарева: ВС РФ выстраивают линию обороны на левобережье Днепра в Херсоне
2022-11-11 12:10
Замглавы ВГА Херсонской области Екатерина Губарева сообщила о начале возведения линии обороны войсками России на левом берегу Днепра.
В пятницу днём заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Екатерина Губарева сообщила, что российские военные начали осуществлять возведение надёжных оборонительных рубежей на левом берегу Днепра в Херсоне сразу же после того, как были передислоцированы в данный район.
По словам Губаревой, протяжённость новой линии обороны будет располагаться по всей длине реки Днепр в Херсонской области, позволив отбивать любые наступательные операции ВСУ.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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