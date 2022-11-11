Сто музеев выступили с петицией против эковандализма
Почти сотня международных музеев заявили в четверг, что они «глубоко потрясены» акциями против произведений искусства, организованными активистами-экологами, и напомнили о своей роли в сохранении культурного наследия.
«Активисты, ответственные за эти атаки, во многом недооценивают хрупкость этих незаменимых работ», — пишут эти учреждения, в том числе крупные международные музеи, такие как Прадо в Мадриде, Лувр в Париже и Музей Гуггенхайма в Нью-Йорке.
Их лидеры говорят, что они «глубоко потрясены безрассудной опасностью» действий эковандалов во время серии акций, организованных, чтобы привлечь внимание общественности к глобальному потеплению.
В последние недели активисты, выступающие за поддержание климата, например, приложили руки к картине Гойи в Мадриде или к знаменитой шелкографии Энди Уорхола «Суп Кэмпбелл», выставленной в Австралии, забрызгали томатным супом «Подсолнухи» Ван Гога в Лондоне и намазали пюре шедевр Клода Моне в Потсдаме, под Берлином.
Опубликовано: Тарас Медведев
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