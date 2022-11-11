Песков: достичь целей спецоперации можно мирными переговорами
2022-11-11 12:19
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков уверен, что цели специальной военной операции в Украине могут быть достигнуты путём дипломатии.
11 ноября лидер пресс-службы московского Кремля Дмитрий Песков публично заявил, что все поставленные Владимиром Путиным цели спецоперации в Украине можно осуществить исключительно мирными переговорами с представителями Киева.
При этом Песков отметил, что на текущий момент переговоры между Россией и Украиной невозможны, поскольку Владимир Зеленский законодательно запретил участвовать в переговорном процессе украинским чиновникам, ввиду чего специальная военная операция будет продолжена.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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