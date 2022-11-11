Самые известные часы в мире, символ стабильности Великобритании, официально выходят после пятилетнего молчания в воскресенье, 13 ноября, в 11:00 по Гринвичу.

После пяти долгих лет ремонта самые известные часы в мире официально выходят из своего молчания в воскресенье и снова начинают отбивать время лондонцам.

Таким образом, символический колокол, возвышающийся над зданием британского парламента, вернется к своему обычному ритму после тщательной очистки более 1000 составляющих его частей.

В воскресенье карильон из четырех колоколов оживет и будет звонить каждые четверть часа, а Биг-Бен — каждый час, как это было в течение 158 лет до его реконструкции.

Дата совпадает с «Воскресеньем памяти», отмечаемым в воскресенье, следующее за 11 ноября, в честь перемирия в Первой мировой войне. За пять лет часы не звонили в нескольких редких случаях из-за замены электрического механизма, или, как недавно во время похорон королевы Елизаветы II.

Колокола, расположенные на вершине башни Елизаветы высотой 96 метров, защищены внешней сеткой, предотвращающей проникновение летучих мышей и голубей на колокольню.

Британские СМИ при всем при этом отметили, что ремонт обошелся казне в 91 млн евро.