Песков: Путин не будет участвовать в саммите G20 по видеосвязи
2022-11-11 12:22
Дмитрий Песков утверждает, что Владимир Путин не станет принимать участие во встрече глав "Большой двадцатки" в режиме онлайн.
11 ноября глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин не намерен участвовать в саммите Группы Двадцати и АТЭС с помощью видеоконференции. Также Песков отметил, что личного присутствия Путина на саммите G20 не планируется, поскольку у президента есть важные дела в России.
Накануне стало известно, что российскую делегацию на форуме "Большой двадцатки" в Индонезии возглавит министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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