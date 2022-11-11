Песков: Путин не будет участвовать в саммите G20 по видеосвязи

Дмитрий Песков утверждает, что Владимир Путин не станет принимать участие во встрече глав "Большой двадцатки" в режиме онлайн.

11 ноября глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин не намерен участвовать в саммите Группы Двадцати и АТЭС с помощью видеоконференции. Также Песков отметил, что личного присутствия Путина на саммите G20 не планируется, поскольку у президента есть важные дела в России.

Накануне стало известно, что российскую делегацию на форуме "Большой двадцатки" в Индонезии возглавит министр иностранных дел России Сергей Лавров.