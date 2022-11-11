Экономика Великобритании потеряла еще 0,2 % и готовится к стагнации

Активность экономики Великобритании застопорилась в третьем квартале из-за инфляции и кризиса стоимости жизни, ударившего по потреблению.

Валовой внутренний продукт (ВВП) упал на 0,2% по сравнению с ростом на 0,2% в предыдущем квартале, говорится в ежемесячном отчете Управления национальной статистики (ONS) «О деятельности» в пятницу.

Снижение было особенно заметно в сентябре (-0,6%) в связи с национальным трауром в честь похорон Елизаветы II, что привело к закрытию большого количества предприятий.

Производственная активность снизилась за квартал, в то время как в сфере услуг она не изменилась. ONS ссылается на рост затрат как на фактор, влияющий на объемы производства, при этом инфляция в стране колеблется на цифре 10%.

Конец сентября также был отмечен финансовыми потрясениями, вызванными масштабными и необеспеченными финансовыми мерами предыдущего правительства во главе с экс-премьер-министром Лиз Трасс. Они привели к падению фунта до рекордно низкого уровня и резкому росту ставок по долгосрочным британским долгам, что сказалось на кредитных условиях компаний и домашних хозяйств, тем более что Банк Англии уже находится в середине цикла повышения процентных ставок для успокоения инфляции.

Банк Англии (BoE) на прошлой неделе приступил к самому большому повышению своей основной ставки с 1989 года: на 0,75 пункта до 3%.

В то же время Банк Англии нарисовал мрачную экономическую картину: восемь кварталов подряд экономического спада, начавшегося в середине 2022 года — самая продолжительная рецессия, известная Великобритании. Это перспектива, которая может привести к прекращению ужесточения ставок быстрее, чем ожидалось. Все эти факторы подрывают доверие потребителей, инвесторов и руководителей бизнеса.