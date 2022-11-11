РИА Новости: ВС РФ совершили манёвр на левобережье Днепра в Херсоне
2022-11-11 12:26
Журналисты издания РИА Новости утверждают, что минувшей ночью российские войска были переброшены из Херсона на левый берег Днепра.
Военные корреспонденты интернет-газеты РИА Новости уведомляют, что в ночь на 11 ноября группировка российских войск совершила манёвр по отходу на левобережье Днепра их Херсона в соответствии с планом генерала Сергея Суровикина, утверждённого министром обороны России Сергеем Шойгу.
В ту же ночь ряд украинских СМИ сообщили о том, что порядка 20 тысяч российских солдат якобы попали в окружение на территории Херсона, однако эта информация оказалась недостоверной.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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