Песков объявил о продолжении СВО из-за нежелания Киева вести переговоры
2022-11-11 12:30
Представитель Кремля Дмитрий Песков утверждает, что специальная военная операция в Украине будет продолжена.
Исполняющий обязанности лидера пресс-службы московского Кремля Дмитрий Песков сообщил, что российская спецоперация на территории Украины будет продолжаться, поскольку администрация Киева во главе с Владимиром Зеленским систематически отказывается от переговоров с делегацией Москвы.
Также Песков подчёркивает, что цели российской СВО могут быть достигнуты мирным путём посредством переговорного процесса, однако на текущий момент это невозможно из-за позиции украинского правительства.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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