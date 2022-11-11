Песков объявил о продолжении СВО из-за нежелания Киева вести переговоры

Представитель Кремля Дмитрий Песков утверждает, что специальная военная операция в Украине будет продолжена.

Исполняющий обязанности лидера пресс-службы московского Кремля Дмитрий Песков сообщил, что российская спецоперация на территории Украины будет продолжаться, поскольку администрация Киева во главе с Владимиром Зеленским систематически отказывается от переговоров с делегацией Москвы.

Также Песков подчёркивает, что цели российской СВО могут быть достигнуты мирным путём посредством переговорного процесса, однако на текущий момент это невозможно из-за позиции украинского правительства.