В Германии инфляция в октябре подтверждена на уровне 10,4%, самом высоком с 1951 года

Согласно окончательным данным, опубликованным в пятницу, инфляция в Германии стала самой высокой за последние 70 лет и достигла 10,4% в октябре, что связано с ростом цен на энергоносители.

Индекс цен вырос на 0,4 пункта в годовом исчислении по сравнению с сентябрем, говорится в пресс-релизе статистического института Destatis.

Таким образом, он достиг самого высокого уровня с ноября 1951 года. За месяц показатель вырос на 0,9%.

Гармонизированный индекс цен, который служит ориентиром для Европейского центрального банка, вырос еще больше, увеличившись на 11,6%.

«Основной причиной такой высокой инфляции является огромный рост цен на энергоносители», — заявил в пресс-релизе Георг Тиль, президент Destatis.

По данным статистического института, цены на энергоносители выросли на 43% в годовом исчислении в октябре после роста на 43,9% в сентябре.

Продовольствие также продолжает дорожать под влиянием засухи последних месяцев на 20,3% в октябре против 18,7% в сентябре.

Цены на товары выросли на 17,8% из-за сбоев в цепочках поставок, связанных как с политикой нулевого Covid в Китае, так и с конфликтом в Украине.

В Германии инфляция оказывает давление на покупательную способность домохозяйств и ставит промышленность первой экономики еврозоны, в затруднительное положение.