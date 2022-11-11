Politico: Пентагон не видит вариантов вступления Украины в НАТО

Как сообщает издание Politico, в настоящее время Пентагон не рассматривает возможность вступления Украины в состав Североатлантического альянса, несмотря на поддержку этих устремлений Киева многими странами — членами НАТО.

При этом министр обороны США Ллойд Остин отметил, что необходимо продолжать оказывать Украине военную помощь в ее противостоянии с Россией.

Очевидно, что если Пентагон не видит возможностей для принятия Украины в НАТО, то позиция остальных стран по этому вопросу имеет вторичное значение. Все ключевые решения в Североатлантическом альянсе принимаются только в случае одобрения со стороны Вашингтона, который фактически является главнокомандующим сил НАТО.

В связи с этим можно предположить, что в обозримом будущем у Украины нет никаких шансов на вступление в состав Североатлантического альянса.