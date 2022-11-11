В Греции по требования США принудительно посадили самолет для поиска террориста
2022-11-11 12:49
По приказу из США над Грецией посадили пассажирский самолет для поиска преступника.
В небе над Грецией был перехвачен самолет арабской авиакомпании Fly Emirates. Это случилось по требованию США.
Как сообщается, самолет был принудительно посажен на землю. Для этого в небо подняли два истребителя F-16.
Известно, что посадки самолета потребовали в ЦРУ Соединенных Штатов. Спецслужбы якобы намеревались найти там арабского террориста.
При этом никаких признаков преступника на борту найдено не было.
Опубликовано: Николай Скира
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