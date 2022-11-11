В Греции по требования США принудительно посадили самолет для поиска террориста

По приказу из США над Грецией посадили пассажирский самолет для поиска преступника.

В небе над Грецией был перехвачен самолет арабской авиакомпании Fly Emirates. Это случилось по требованию США.

Как сообщается, самолет был принудительно посажен на землю. Для этого в небо подняли два истребителя F-16.

Известно, что посадки самолета потребовали в ЦРУ Соединенных Штатов. Спецслужбы якобы намеревались найти там арабского террориста.

При этом никаких признаков преступника на борту найдено не было.