Зеленский поздравил Польшу с днём Независимости на польском языке
2022-11-11 12:52
Владимир Зеленский использовал польский язык, чтобы поздравить население этой страны с днём Независимости.
11 ноября президент Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение, в рамках которых поздравил народ Польщи с национальным днём Независимости. Что характерно, в ходе своего послания Зеленский использовал польский, а не украинский язык, показав, что хорошо им владеет.
В качестве поздравительных слов Владимир Зеленский напомнил, что Польша и Украина являются родными государствами невзирая на все разногласия, которые были между Варшавой и Киевом ранее.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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