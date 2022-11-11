Зеленский поздравил Польшу с днём Независимости на польском языке

Владимир Зеленский использовал польский язык, чтобы поздравить население этой страны с днём Независимости.

11 ноября президент Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение, в рамках которых поздравил народ Польщи с национальным днём Независимости. Что характерно, в ходе своего послания Зеленский использовал польский, а не украинский язык, показав, что хорошо им владеет.

В качестве поздравительных слов Владимир Зеленский напомнил, что Польша и Украина являются родными государствами невзирая на все разногласия, которые были между Варшавой и Киевом ранее.