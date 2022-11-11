Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков рассказал о своей недавней поездке на территорию Луганска.

Днём пятницы Дмитрий Песков поделился подробностями своей недавней поездки в Луганск, сообщив, что в городе ведутся работы по ремонту дорог, поскольку это является ключевой проблемой в столице Луганской Народной республики, которые вскоре будут устранены.

Также Песков сообщил о встрече с главной Минздрава ЛНР, назвав её очаровательной и эффектной женщиной. Дмитрий Песков подчёркивает, что Луганск хорошо оснащён в сфере медицинских учреждений, где ежедневно проводятся сложнейшие операции. По словам Пескова, местные власти позитивно оценивают текущую обстановку на Луганщине.