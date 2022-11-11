МИД РФ: Россия и США продолжают вести диалог по обмену заключёнными

Замглавы российского МИДа Сергей Рябков заявил, что Москва и Вашингтон продолжают вести диалог по обмену заключёнными.

11 ноября новостное агентство РИА, со ссылкой на заместителя главы Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергея Рябкова, сообщило о продолжении переговорного процесса между Москвой и Вашингтоном по вопросу обмена заключёнными.

Рядков отметил, что российская сторона делается всё возможное, чтобы в кратчайшие сроки вернуть на родину россиян, «получивших абсолютно умопомрачительные непомерные сроки в США».