МИД РФ: Россия и США продолжают вести диалог по обмену заключёнными
2022-11-11 12:57
Замглавы российского МИДа Сергей Рябков заявил, что Москва и Вашингтон продолжают вести диалог по обмену заключёнными.
11 ноября новостное агентство РИА, со ссылкой на заместителя главы Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергея Рябкова, сообщило о продолжении переговорного процесса между Москвой и Вашингтоном по вопросу обмена заключёнными.
Рядков отметил, что российская сторона делается всё возможное, чтобы в кратчайшие сроки вернуть на родину россиян, «получивших абсолютно умопомрачительные непомерные сроки в США».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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