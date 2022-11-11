Китай подтвердил встречу председателя Си с президентом США Байденом на полях G20

Китай надеется на улучшение отношений с США сообщает Немецкое агентство печати со ссылкой на МИД КНР в пятницу, 11 ноября.

Представитель министерства иностранных дел в Пекине заявил в понедельник перед саммитом G20 на индонезийском острове Бали между главой государства и лидером партии Си Цзиньпином и президентом США Джо Байденом, что Китай хочет, чтобы отношения основывались на принципах взаимного уважения, мирных сосуществование и сотрудничество развивают взаимную выгоду.

«В то же время мы решительно защищаем наши законные права и интересы», - отметил дипломат.

Для США важно работать с Китаем, чтобы должным образом разрешать разногласия и развивать сотрудничество. Следует избегать недоразумений и просчетов, а отношения "вернуть на правильный путь здорового и стабильного развития", сказал представитель. Это в интересах обеих стран.

«Мы надеемся, что США смогут работать с Китаем и сыграть свою ответственную роль в поддержании мира и развития», - отметил источник.

Это первая встреча двух президентов с момента вступления Байдена в должность почти два года назад. Отношения на рекордно низком уровне. Спорными моментами являются поддержка Китаем президента России Владимира Путина, продолжающаяся торговая война, напряженность вокруг демократического Тайваня и спорные территориальные претензии Китая в Южно-Китайском море.

Китай обвиняет США в желании помешать его восхождению в мире. США, в свою очередь, все чаще видят в Китае экономического соперника и угрозу своей безопасности.