Варнава разочаровала фанатов откровенными кадрами
2022-11-11 13:05
Юмористка Екатерина Варнава последовала примеру балерины Анастасии Волочковой, разместив в сети видео, где она садится на шпагат и не только...
Актриса и экс-участница "Comedy Woman" Екатерина Варнава удивила фанатов, и дело тут не в ее отличной растяжке.
Поклонники разочаровались, когда увидели слишком откровенные кадры в процессе освоения шпагата.
На ролике в сети Варнава позирует в наряде, демонстрируя голые ноги и не только...
Поток негативных комментариев сопроводил видео артистки.
Опубликовано: Наталья гончарова
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