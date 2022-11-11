Варнава разочаровала фанатов откровенными кадрами

Юмористка Екатерина Варнава последовала примеру балерины Анастасии Волочковой, разместив в сети видео, где она садится на шпагат и не только...

Актриса и экс-участница "Comedy Woman" Екатерина Варнава удивила фанатов, и дело тут не в ее отличной растяжке.

Поклонники разочаровались, когда увидели слишком откровенные кадры в процессе освоения шпагата.

На ролике в сети Варнава позирует в наряде, демонстрируя голые ноги и не только...

Поток негативных комментариев сопроводил видео артистки.