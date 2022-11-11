Поляки выложили в Сеть переброску БТР М113А1 из Литвы на Украину
2022-11-11 13:21
Польские автолюбители не остались равнодушными к переброске бронетранспортеров, которые Литва приготовила Киеву.
Колонная военной техники была замечена на одной из второстепенных дорог, снята на видео и выложена в соцсеть.
Специалисты определили, что речь идет о литовских БТР М113А1, которые судя по всему были просто сняты с вооружения литовской мехбригады «Железный волк».
Взамен по системе кольца литовские военные получат более современную технику.
Опубликовано: Тарас Медведев
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