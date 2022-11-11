Еврокомиссия: экономики стран ЕС вступят в рецессию в IV квартале

Пресс-служба Еврокомиссии заявила о неизбежности скорой рецессии экономик европейских государств.

В пятницу днём пресс-служба Еврокомиссии публично сообщила, что в будущем четвёртом квартале страны еврозоны и подавляющее число государств-участников Евросоюза столкнуться с неизбежной экономической рецессией.

По данным аналитиков Еврокомиссии, причиной рецессии экономик стран Европы является крайне низкая покупательская способность населения государств ЕС на фоне экономического и энергетического кризиса, спровоцированного отказом Брюсселя от российских энергоносителей в рамках санкций против РФ.