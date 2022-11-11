Еврокомиссия: экономики стран ЕС вступят в рецессию в IV квартале
2022-11-11 13:25
Пресс-служба Еврокомиссии заявила о неизбежности скорой рецессии экономик европейских государств.
В пятницу днём пресс-служба Еврокомиссии публично сообщила, что в будущем четвёртом квартале страны еврозоны и подавляющее число государств-участников Евросоюза столкнуться с неизбежной экономической рецессией.
По данным аналитиков Еврокомиссии, причиной рецессии экономик стран Европы является крайне низкая покупательская способность населения государств ЕС на фоне экономического и энергетического кризиса, спровоцированного отказом Брюсселя от российских энергоносителей в рамках санкций против РФ.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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