ВКС России сбили вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины в Запорожской области

Генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские истребители сбили вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины в Запорожской области.

11 ноября представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков в ходе брифинга заявил, что служащие российских воздушно-космических сил сбили вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины в районе села Мировка Запорожской области.

Конашенков также добавил, что с начала проведения специальной военной операции России на Украине служащие ВС РФ уничтожили 174 вертолёта украинской стороны.