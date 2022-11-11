ВКС России сбили вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины в Запорожской области
2022-11-11 13:27
Генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские истребители сбили вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины в Запорожской области.
11 ноября представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков в ходе брифинга заявил, что служащие российских воздушно-космических сил сбили вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины в районе села Мировка Запорожской области.
Конашенков также добавил, что с начала проведения специальной военной операции России на Украине служащие ВС РФ уничтожили 174 вертолёта украинской стороны.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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