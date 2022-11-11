Шукшина считает, что Урганта нельзя возвращать в эфир, так как он является символом пятой колонны
2022-11-11 13:27
Актриса Мария Шукшина не один раз была гостьей популярной передачи "Вечерний Ургант" и хорошо относилась к ее ведущему. Все изменилось с началом спецоперации.
Мария Шукшина хорошо относилась к ведущему Ивану Урганту и никогда не отказывалась от участия в его шоу. После запуска спецоперации России в Украине ее отношение к Урганту сильно изменилось.
"Вечерний Ургант" не выходит в эфир с конца февраля, а зрители не теряют надежду снова увидеть любимую передачу.
Шукшина другого мнения на этот счет.
Она назвала Урганта "символом пятой колонны" в интервью порталу "The Voice". Актриса убеждена, что ведущему не место в эфире Первого канала.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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