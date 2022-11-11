NYT: советники Байдена и Генштаб США спорят о переговорах РФ и Украины
2022-11-11 13:29
Информагентство The New York Times утверждает, что в правительстве Соединённых Штатов возникли разногласия на тему необходимости переговоров между Москвой и Киевом.
11 ноября журналисты газеты The New York Times со ссылкой на источник в Белом доме сообщили, что глава Генштаба армии США Марк Милли предложил Джозефу Байдену подтолкнуть правительство Украины к переговорам с Россией, назвав мирное завершение конфликта оптимальным выходом из сложившегося кризиса.
По данным NYT, советники Байдена ответили Милли отказом, отметив, что Вашингтон не верит, что настало время для переговоров между Киевом и Москвой. Источник New York Times утверждает, что на этой почве в Белом доме начались горячие споры.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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