NYT: советники Байдена и Генштаб США спорят о переговорах РФ и Украины

Информагентство The New York Times утверждает, что в правительстве Соединённых Штатов возникли разногласия на тему необходимости переговоров между Москвой и Киевом.

11 ноября журналисты газеты The New York Times со ссылкой на источник в Белом доме сообщили, что глава Генштаба армии США Марк Милли предложил Джозефу Байдену подтолкнуть правительство Украины к переговорам с Россией, назвав мирное завершение конфликта оптимальным выходом из сложившегося кризиса.

По данным NYT, советники Байдена ответили Милли отказом, отметив, что Вашингтон не верит, что настало время для переговоров между Киевом и Москвой. Источник New York Times утверждает, что на этой почве в Белом доме начались горячие споры.