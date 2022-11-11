МО РФ: армия России пресекла контратаку ВСУ на Южнодонецком направлении
2022-11-11 13:33
Российские войска купировали контрнаступательную операцию вооружённых сил Украины в районе населённого пункта Сладкое в ДНР.
Генерал-лейтенант армии России Игорь Конашенков провёл новый дневной брифинг Минобороны РФ, в рамках которого сообщил, что российские силы спецоперации помещали вооружённым силам Украины перейти в контрнаступление на Южнодонецком направлении, нанеся поражение ВСУ возле Сладкого в Донецкой Народной республике.
Конашенков утверждает, что при боях за Сладкое российские артиллеристы при поддержке авиации смогли ликвидировать 65 украинских солдат и четыре бронированных машины ВСУ.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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