Российские войска купировали контрнаступательную операцию вооружённых сил Украины в районе населённого пункта Сладкое в ДНР.

Генерал-лейтенант армии России Игорь Конашенков провёл новый дневной брифинг Минобороны РФ, в рамках которого сообщил, что российские силы спецоперации помещали вооружённым силам Украины перейти в контрнаступление на Южнодонецком направлении, нанеся поражение ВСУ возле Сладкого в Донецкой Народной республике.

Конашенков утверждает, что при боях за Сладкое российские артиллеристы при поддержке авиации смогли ликвидировать 65 украинских солдат и четыре бронированных машины ВСУ.