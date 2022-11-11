По данным медиа-сеть EurActiv Совет Европы готовится исключить Турцию из своего состава

Исключение Турции из главного правозащитного института Европейского континента неизбежна, считают аналитик медиа-сети EurActiv.

Комитет министров СЕ начал против Турции судебное разбирательство о нарушении прав человека, где пока идет речь о поддержании диалога с Анкарой, но все это может завершиться исключением из числа 47-ми.

По словам аналитиков, из медиа-сети, исключение не станет одномоментным, сначала Турции предложат некий план, выполнение которого поможет остаться в структуре органа. Отмечается также, что предыдущий прецедент с Азербайджаном был улажен, как раз после устранения республикой указанных проблем.

В свою очередь ЕСПЧ подсчитал, что вынес за последние 60 лет более 3,8 тысячи решений в отношении Турции, большая часть из которых касалась нарушений прав человека. По оценке суда – это самый большой процент во всей доле таких нарушений в Европе.