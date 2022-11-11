Киркоров в первый раз прокомментировал скандал с Наргиз

Филипп Киркоров высказался о конфликте с Наргиз Закировой в эфире Ютуб-шоу "Алена, блин" с Аленой Жигаловой.

Филипп Киркоров в первый раз высказался о конфликте с певицей Наргиз Закировой, которую оскорбил во время своего концерта в родном для артистки Ташкенте.

Киркоров и не думал извиняться, а снова прошелся по Наргиз, назвав ее чмом в интервью журналистке Алене Жигаловой.

Исполнитель также показал архивную переписку с Закировой, когда 2 года назад та тепло поздравляет его с днем рождения и признается в любви.