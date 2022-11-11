Балицкий: власти Запорожской области пока не будут эвакуировать население

ВРИО главы Запорожской области Владимир Балицкий утверждает, что в регионе пока не планируется эвакуация мирных граждан.

В пятницу временно исполняющий обязанности главы правительства Запорожья Владимир Балицкий сообщил, что в настоящий момент администрация области не намерена запускать программу по эвакуации мирных жителей в другие российские регионы, как ранее это было в Херсоне.

Вместе с тем Балицкий признаёт, что в будущем эвакуация гражданских лиц из Запорожской области в Крым или другие субъекты РФ может состояться.