Орбан заявил, что те, кто будет отказываться от сотрудничества Запада и Востока всегда будут в проигрыше
Венгерский лидер Виктор Орбан отметил, выступая на саммите Организации тюркских государств, что в задачи Венгрии входит скорейшее мирное урегулирование конфликта на Украине.
«Мы в ЕС сначала решили поставлять оружие, сперва только нелетальное, а потом стали поставлять летальное оружие. Теперь ЕС проводит подготовку военных из Украины на территории европейских стран, и в ближайшие дни будет принято решение о взятии на себя экономического бремени по поддержке украинской экономики. Мы таким образом всё больше и больше втягиваемся в этот конфликт», — констатировал Орбан.
Венгрия же, по словам Орбана, стремится добиться скорейшего прекращения огня и начала мирных переговоров. Она заинтересована в том, чтобы Запад сотрудничал с Востоком. Те же, кто отказывается от такого ведения дел, всегда будут проигрывать.
Опубликовано: Тарас Медведев
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