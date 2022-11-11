Орбан заявил, что те, кто будет отказываться от сотрудничества Запада и Востока всегда будут в проигрыше

Венгерский лидер Виктор Орбан отметил, выступая на саммите Организации тюркских государств, что в задачи Венгрии входит скорейшее мирное урегулирование конфликта на Украине.

«Мы в ЕС сначала решили поставлять оружие, сперва только нелетальное, а потом стали поставлять летальное оружие. Теперь ЕС проводит подготовку военных из Украины на территории европейских стран, и в ближайшие дни будет принято решение о взятии на себя экономического бремени по поддержке украинской экономики. Мы таким образом всё больше и больше втягиваемся в этот конфликт», — констатировал Орбан.

Венгрия же, по словам Орбана, стремится добиться скорейшего прекращения огня и начала мирных переговоров. Она заинтересована в том, чтобы Запад сотрудничал с Востоком. Те же, кто отказывается от такого ведения дел, всегда будут проигрывать.