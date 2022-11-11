Киркоров назвал Волочкову сумасшедшей балериной за то, что та позволила себе комментировать его поведение
2022-11-11 13:50
Анастасия Волочкова посоветовала Филиппу Киркорову держать себя в руках в свете серии его скандальных поступков. Певец не оценил "участия" в его судьбе и назвал артистку "сумасшедшей балериной".
Филипп Киркоров в одном из последних своих интервью осудил артистку балета Анастасию Волочкову, за то, что та призвала его держать себя в руках, когда тот позволил послать себе журналистку в пятую точку, о чем сообщает портал "Газета.ру".
Комментарий Волочковой по поводу Киркоров не оценил, назвав ее "сумасшедшей примой-балериной".
В отместку певец напомнил о видео, где Анастасия справляет нужду на своем участке, которое попало в сеть.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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