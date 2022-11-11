Лазарев заявил, что больше не желает участвовать в Евровидении

Певец Сергей Лазарев заявил, что больше не намерен участвовать в "Евровидении", так как конкурс "погряз в политических интригах".

Сергей Лазарев сообщил, что не намерен больше принимать участие в международном песенном состязании "Евровидение".

Артист поделился мнением по поводу в подкасте "НеДудь" на "Новом Радио".

Знаменитость заявил, что "Евровидение" закрыто для него из-за голосования не с точки зрения номера, вокальных данных участника, а по политическим мотивам.

Певец напомнил, что уже участвовал от России в 2016 и 2019 годах, дважды заняв третье место.