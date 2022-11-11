Минобороны РФ заявило об успешном наступлении ВСУ в Херсонской области
2022-11-11 14:16
Российское Минобороны заявило, что ВСУ в Херсонской области продвинулись на 10 километров.
В ходе очередного брифинга Министерства обороны Российской Федерации рассказали о продвижении ВСУ в Херсонской области.
В заявлении было сказано, что продвижение украинских частей за последние двое суток составило не более десяти километров.
"За прошедшие 2 суток продвижение украинских подразделений на отдельных направлениях в Херсонской области составило не более 10 километров", - говорится в сообщении.
Напомним, что российские войска отходят из Херсонской на левый берег Днепра.
Опубликовано: Николай Скира
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