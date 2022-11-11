Внучка Свеличной Мария рассказала в эфире программы Малахов о том, как чувствует себя артистка
2022-11-11 14:37
Внучка актрисы Светланы Светличной рассказала, что с бабушкой все в порядке. Около нее всегда находится сиделка.
Внучка Светланы Светличной Мария стала участницей шоу "Малахов", где рассказала, как чувствует себя звезда сцены и экрана.
Родственница именитой артистки уверяет, что состояние бабушки стабильно, а разговоры об ухудшении ее самочувствия, неправда.
Мария заверила, что ежедневно она или ее отец навещают родственницу. Светличная ни в чем не нуждается, так как близкие обеспечивают ее всем.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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