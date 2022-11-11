Внучка Свеличной Мария рассказала в эфире программы Малахов о том, как чувствует себя артистка

Внучка актрисы Светланы Светличной рассказала, что с бабушкой все в порядке. Около нее всегда находится сиделка.

Внучка Светланы Светличной Мария стала участницей шоу "Малахов", где рассказала, как чувствует себя звезда сцены и экрана.

Родственница именитой артистки уверяет, что состояние бабушки стабильно, а разговоры об ухудшении ее самочувствия, неправда.

Мария заверила, что ежедневно она или ее отец навещают родственницу. Светличная ни в чем не нуждается, так как близкие обеспечивают ее всем.