«РИА Новости»: Кирилла Стремоусова похоронили на кладбище в Симферополе

Погибшего в результате ДТП заместителя врио губернатора Херсонской области Кирилла Стремоусова похоронили на кладбище в Семферополее.

В пятницу, 11 ноября 2022 года, новостное агентство РИА, со ссылкой на корреспондента с места событий, сообщило о завершении похоронной процессии с телом временно исполняющего обязанности губернатора Херсонской области Кирилла Стремоусова.

Отмечается, что погибшего в дорожно-транспортном происшествии на транспортной развязке в Херсонской области Стремоусов похоронен на центральном городском кладбище Симферополя.