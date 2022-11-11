«РИА Новости»: Кирилла Стремоусова похоронили на кладбище в Симферополе
2022-11-11 14:37
Погибшего в результате ДТП заместителя врио губернатора Херсонской области Кирилла Стремоусова похоронили на кладбище в Семферополее.
В пятницу, 11 ноября 2022 года, новостное агентство РИА, со ссылкой на корреспондента с места событий, сообщило о завершении похоронной процессии с телом временно исполняющего обязанности губернатора Херсонской области Кирилла Стремоусова.
Отмечается, что погибшего в дорожно-транспортном происшествии на транспортной развязке в Херсонской области Стремоусов похоронен на центральном городском кладбище Симферополя.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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