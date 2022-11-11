Модель журнала Playboy Тернер обвиняется в убийстве собственного психиатра

Бывшая модель "Playboy" Келси Тернер призналась в убийстве своего 71-летнего психиатра Томаса Берчарда, который помогал девушке оплачивать ее счета.

29-летняя Келси Тернер, работающая моделью в журнале для взрослых "Playboy", была признана виновной в убийстве 71-летнего психиатра Томаса Берчарда, у которого наблюдалась.

Мужчину нашли в багажнике авто Тернер, забитого до смерти.

Приговор преступнице будет вынесен 10 января 2023 года, а грозит ей 10 - 25 лет тюрьмы.