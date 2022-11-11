Официальная причина смерти Кузнецова названа

Здоровье основателя группы "Ласковый май" Сергея Кузнецова в последнее время оставляло желать лучшего. 7 ноября днем композитор чувствовал себя хорошо, а вечером упал и больше не поднялся.

Основатель "Ласкового мая" Сергей Кузнецов умер 7 ноября в своей квартире. Днем музыкант чувствовал себя хорошо, общаясь с друзьями. Вечером он упал на пол и уже не поднялся.

Друзья покойного в эфире передачи "Малахов" рассказали, отчего умер композитор.

После вскрытия стало ясно, что у Кузнецова оторвался тромб. Олег Андреев вспомнил, что покойный сильно болел в последнее время. Коронавирус сильно подорвал здоровье ныне покойного музыканта.