Официальная причина смерти Кузнецова названа
2022-11-11 15:10
Здоровье основателя группы "Ласковый май" Сергея Кузнецова в последнее время оставляло желать лучшего. 7 ноября днем композитор чувствовал себя хорошо, а вечером упал и больше не поднялся.
Основатель "Ласкового мая" Сергей Кузнецов умер 7 ноября в своей квартире. Днем музыкант чувствовал себя хорошо, общаясь с друзьями. Вечером он упал на пол и уже не поднялся.
Друзья покойного в эфире передачи "Малахов" рассказали, отчего умер композитор.
После вскрытия стало ясно, что у Кузнецова оторвался тромб. Олег Андреев вспомнил, что покойный сильно болел в последнее время. Коронавирус сильно подорвал здоровье ныне покойного музыканта.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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