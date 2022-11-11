Nord Stream AG получила разрешение на проверку повреждений газопроводов на территории Дании
Компания, эксплуатирующая газопроводы Nord Stream, объекты предполагаемого саботажа в Балтийском море в конце сентября, получила разрешение на проведение собственных подводных инспекций в исключительной зоне Дании, сообщили датские власти в пятницу.
«Nordstream AG получила разрешение на проведение морских исследований в районе, расположенном в исключительной экономической зоне Дании», — говорится в сообщении Датского агентства геоданных.
26 сентября на газопроводах, соединяющих Россию и Германию, были обнаружены четыре крупных утечки газа, все в международных водах. Однако два из них находятся в экономической зоне Швеции и два в экономической зоне Дании.
Предварительные подводные осмотры усилили подозрения в диверсии, поскольку, по данным следователей, утечкам предшествовали взрывы.
В конце октября консорциум Nord Stream, в котором российский «Газпром» является мажоритарным акционером, направил гражданское судно под российским флагом для проведения инспекции в шведской зоне.
Опубликовано: Тарас Медведев
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