Группа «Вагнера» заявила, что будет обучать ополченцев защищать Россию

По словам лидера военизированной группы, цель состоит в том, чтобы построить «укрепленные сооружения и центры подготовки ополченцев в приграничных районах».

Лидер российской военизированной группировки «Вагнер» Евгений Пригожин заявил в пятницу, что его организация будет обучать ополченцев и строить укрепления в двух регионах России, граничащих с Украиной.

«Частная военная компания «Вагнер» помогает и будет помогать населению приграничных территорий (Украины) проходить обучение, строить объекты, готовить людей и организовывать ополчения», — цитирует Пригожина пресс-служба его компании «Конкорд».

По его словам, такие центры будут работать в Белгородской и Курской областях России, которые в последние месяцы регулярно подвергаются обстрелам со стороны ВСУ.