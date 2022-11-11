Группа «Вагнера» заявила, что будет обучать ополченцев защищать Россию
По словам лидера военизированной группы, цель состоит в том, чтобы построить «укрепленные сооружения и центры подготовки ополченцев в приграничных районах».
Лидер российской военизированной группировки «Вагнер» Евгений Пригожин заявил в пятницу, что его организация будет обучать ополченцев и строить укрепления в двух регионах России, граничащих с Украиной.
«Частная военная компания «Вагнер» помогает и будет помогать населению приграничных территорий (Украины) проходить обучение, строить объекты, готовить людей и организовывать ополчения», — цитирует Пригожина пресс-служба его компании «Конкорд».
По его словам, такие центры будут работать в Белгородской и Курской областях России, которые в последние месяцы регулярно подвергаются обстрелам со стороны ВСУ.
Опубликовано: Тарас Медведев
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