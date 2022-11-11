Лазарев посорился с Киркоровым и Успенской в эфире шоу «Ну-ка, все вместе!»

Известный певец Сергей Лазарев - глава жюри проекта "Ну-ка, все вместе!". В одном из выпусков программы он раскритиковал своих коллег Филиппа Киркорова и Любовь Успенскую за "неправильную" оценку номера участницы.

Исполнитель Сергей Лазарев умудрился поссорится со своими коллегами по сцене Филиппом Киркоровым и Любовью Успенской в рамках программы "Ну-ка, все вместе!".

Лазарев - глава жюри в шоу. Не по нраву известному певцу было, что его коллеги "неправильно" оценили номер одного из участников проекта.

Знаменитость раскритиковал артистов, обратив внимание, что песня была "сильная" и эмоциональная. Голос участницы - на высоте. Что еще нужно?