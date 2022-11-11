Лазарев посорился с Киркоровым и Успенской в эфире шоу «Ну-ка, все вместе!»
2022-11-11 15:34
Известный певец Сергей Лазарев - глава жюри проекта "Ну-ка, все вместе!". В одном из выпусков программы он раскритиковал своих коллег Филиппа Киркорова и Любовь Успенскую за "неправильную" оценку номера участницы.
Исполнитель Сергей Лазарев умудрился поссорится со своими коллегами по сцене Филиппом Киркоровым и Любовью Успенской в рамках программы "Ну-ка, все вместе!".
Лазарев - глава жюри в шоу. Не по нраву известному певцу было, что его коллеги "неправильно" оценили номер одного из участников проекта.
Знаменитость раскритиковал артистов, обратив внимание, что песня была "сильная" и эмоциональная. Голос участницы - на высоте. Что еще нужно?
Опубликовано: Наталья Гончарова
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