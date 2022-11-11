Лукашенко заверил, что через 10-15 лет в Беларуси не останется старых деревень

По словам президента Беларуси, в 30-е годы в Беларуси все существующие деревни превратят в агрогородки.

Об этом президент сообщил на пленарном заседании республиканского семинара-совещания по восстановлению и использованию мелиорированных земель.

«Деревня становится другой. Не будет этих деревень старых, которых у нас сотни тысяч было. Будут агрогородки. Останутся крупные деревни. Через 10−15 лет работы, а может быть, и раньше будут только агрогородки», — заверил Лукашенко.

Белорусский лидер отметил, что для жителей села сегодня важно иметь все удобства и всю необходимую инфраструктуру.

«В каждой деревеньке и на хуторе мы это не построим, поэтому пришли к тому, чтобы строить агрогородки. Чтобы они были по уровню жизни такими же, как в городе. А поскольку это будет еще агрогородок в деревне, то люди будут туда стремиться еще в большем количестве», — сказал Лукашенко.

По словам президента, важным фактором для развития деревни станет создание там современных предприятий. Новые рабочие места приведут горожан обратно в деревню, считает Лукашенко.